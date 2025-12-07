Fenerbahçe’ye kötü haber! Semedo yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası maçı tamamlayamamıştı. Başarılı futbolcunun bugün yapılan MR görüntülemesi ve yapılan değerlendirmesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.