Fenerbahçe’ye kötü haber! Semedo yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Nelson Semedo’nun yapılan tetkiklerinin sonucunu açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Portekizli futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. MR görüntülemesinin ardından belirlenen sakatlık nedeniyle Semedo’nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulurken, oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

DHA

Fenerbahçe Kulübü, Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tetkiklerde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo dün oynanan RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası maçı tamamlayamamıştı. Başarılı futbolcunun bugün yapılan MR görüntülemesi ve yapılan değerlendirmesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Teşhis sonrası oyuncunun tedavisine başlandı.

