Fenerbahçe’den kanat hamlesi

SARI-LACİVERTLİLERDE DEVRE ARASI TELAŞI

F.Bahçe bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken diğer yandan da kadroda yer alan oyuncuların geleceği ile ilgili planlar yapıyor. Kanarya'da Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri, İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci'ye cazip bir teklif gelmesi halinde gidişlerine onay verileceği öne sürülürken Rodrigo Becao ve Cenk Tosun ile ise yollar kesin olarak ayrılacak. Bilindiği üzere bu oyunculardan İrfan Can Kahveci, Becao ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

BU SEZON OYNAMADI

F.Bahçe'nin listesindeki Julien Duranville bu sezon Dortmund'ta forma giymedi. 19 yaşındaki futbolcu Dortmund'un Bölgesel Lig takımında iki maçta toplam 113 dakika süre aldı.