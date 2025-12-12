Fenerbahçe’den kanat hamlesi

F.Bahçe'nin devre arasına yönelik transfer çalışmaları kapsamında her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Sarılacivertli ekipte sezon başında da ismi gündemde yer alan Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Julien Duranville'in yeniden takibe alındığı bildirilirken Ocak ayında futbolcu ile ilgili bir hamlenin gerçekleşmesi sürpriz sayılmayacak.
Borussia Dortmund, Belçika 1. Ligi (Jupiler Pro League) ekibi Anderlecht'ten 3 yıl önce kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe dışında Mönchengladbach ve Werder Bremen'in de Duranville'e kanca attığı iddia edildi. Belçika U-21 Milli Takım oyuncusuna son günlerde M'Gladbach tarafından teklif yapıldığı ancak genç yıldızın Almanya dışında forma giyebileceği gelen haberler arasında. Hızı ve çevikliği ile bilinen genç oyuncu geçen sezon 12 Bundesliga randevusunda sadece 287 dakika süre almıştı.
Bu sezon henüz şans bulamayan oyuncunun kendini gösterebileceği bir takımda oynamaya hevesli olduğu belirtilirken, Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, Pazar günü Hoffenheim'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Duranville'in takıma dahil olmasının zor olduğunu belirtmişti.
SARI-LACİVERTLİLERDE DEVRE ARASI TELAŞI
F.Bahçe bir yandan transfer çalışmalarını yürütürken diğer yandan da kadroda yer alan oyuncuların geleceği ile ilgili planlar yapıyor. Kanarya'da Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri, İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci'ye cazip bir teklif gelmesi halinde gidişlerine onay verileceği öne sürülürken Rodrigo Becao ve Cenk Tosun ile ise yollar kesin olarak ayrılacak. Bilindiği üzere bu oyunculardan İrfan Can Kahveci, Becao ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.
BU SEZON OYNAMADI
F.Bahçe'nin listesindeki Julien Duranville bu sezon Dortmund'ta forma giymedi. 19 yaşındaki futbolcu Dortmund'un Bölgesel Lig takımında iki maçta toplam 113 dakika süre aldı.