Musaba tamam sıradaki Frattesi

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk hamlesini yapıyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı.

Oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine 6 milyon Euro ödeyecek. Yıldız futbolcu, bu sezon Samsunspor'da 21 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, orta saha transferi için ise rotasını teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan Interli Davide Frattesi'ye çevirdi. Kanarya'nın İtalyan ekibinin satış listesine koyduğu 26 yaşındaki oyuncu için bilgi aldığı öğrenildi.

Basında yer alan habere göre, Inter'in, 26 yaşındaki İtalyan orta saha için 30-35 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği, iki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Bu sezon İtalyan devi ile 14 maçta forma giyip 2 asiste imza atan tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Inter kariyerinde toplam 103 maça çıkan Frattesi 15 gol, 11 asistle 26 gole katkı sağladı.