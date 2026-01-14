Bugün rakip Beyoğlu

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında bugün deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.30'daki maçı Turgut Doman yönetecek. A Spor mücadeleyi canlı yayımyalayacak. Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri forma giyemeyecek. Fred 3 haftalık cezasının ardından bugün görev yapabilecek.