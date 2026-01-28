Haberler Fenerbahçe

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Inter’den Ange-Yoan Bonny ve Corinthians’tan Yuri Alberto ile ilgilendiği belirtildi.

Fener çift koldan

Göztepe maçında yüzde 82'lik topa sahip olma oranına rağmen gol bulamayan Fenerbahçe'de, hücum hattı için transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla maçın hemen ardından toplanan transfer komitesi, 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin rotasını belirledi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun "Bir santrfor bakıyoruz" açıklaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, forvet transferinde Ange-Yoan Bonny ve Yuri Alberto isimleri öne çıktı. Daha önce Sörloth, Beto, Kolo Muani gibi isimler için girişimlerde bulunan Fener, sonuç alınamaması üzerine yeni hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, Inter forması giyen Ange-Yoan Bonny'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere hazırlandığı belirtilirken, bu sezon 26 maça çıkan 22 yaşındaki Fransız, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

62 MAÇTA 21 GOL ATTI

Listedeki bir diğer isim olan ve Corinthians forması giyen 24 yaşındaki santrfor Yuri Alberto ise 2025-2026 sezonunda çıktığı 62 maçta 21 gol ve 3 asistle oynadı. Kurmayların, forvet sorununu çözmek adına temaslarını hızlandırdığı belirtildi.

