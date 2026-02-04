Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı! Sadettin Saran'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.
SADETTİN SARAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Fenerbahçe, Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler transferi resmi olarak açıklarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
Taraftarların kulübe inancının kendileri adına motivasyon kaynağı olduğunu belirten Saran, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.