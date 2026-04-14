Fener’den prim dopingi

Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kalırken, Galatasaray'ın Kocaeli engeline takılmasıyla puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe eğer bu 5 maçın tamamını kazanırsa şampiyon olacak. Zirveye gözünü diken sarı-lacivertlilerde yönetim kalan 5 maçta 5 galibiyet almak için tüm gücüyle takımın motivasyonunu yukarı çıkartmaya çalışırken, Başkan Sadettin Saran'dan ise tarihi hamle geldi. Beşiktaş derbisinden önce 1.5 milyon Euro prim verileceğini açıklayan, karşılaşmanın ardından da söz konusu parayı hemen oyuncuların hesaplarına yatıran sarı-lacivertli yönetimin kalan 5 maç için de özel primler vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Kurmaylar, farkın 2'ye inmesinin ardından 'şampiyonluk harekatı' başlatırken, Başkan Saran düğmeye bastı. Saran'ın, mevcut alacakların tamamının ödenmesi talimatını verirken, camianın dev isimlerini de arkasına alarak masaya tam 10 milyon Euro'luk dev bir prim koyduğu ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi kalan 5 maçta 5 galibiyet alarak yıllardır beklenen şampiyonluğu camiaya kazandırmak için tüm camiayı tek vücut haline getirmeyi hedefliyor.