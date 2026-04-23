Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde görev yapacak hakem Yasin Kol olarak açıklandı.

Hakemin Yasin Kol olarak açıklanması sonrası Galatasaray resmi sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek'in açıklamasını yayımladı. Özbek yaptığı açıklamada, Galatasaray ile TFF'nin mevcut yönetimi arasındaki ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

"SIRA BU MAÇTA MI?"

Özbek'in açıklaması gündem olurken sarı kırmızılı takımın ezeli rakibi Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma…

Sakın ha kırmızıyı gösterme…

Sakın ha VAR'a gitme…

Sakın ha penaltı verme…

Sakın ha bazı konuları açma

"Sakın ha…"

Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.

Şimdi 'ilişkiler askıya'…

Sıra bu maçta mı?"