'Derbinin sonuçları var' | Tedesco'nun ayrılığı gündem oldu!

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.
Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır." denildi.
TEDESCO ALMAN BASININDA
"ŞAMPİYONLUK ŞANSI SIFIRA İNDİ"
Sport 1'de yer alan değerlendirmede,"Tedesco, 45 maçta maç başına ortalama 2 puan ortalaması elde etti ancak Galatasaray'a karşı zirve mücadelesinde alınan yenilgiden sonra bitime sadece üç maç kala takımın şampiyonluk şansı neredeyse sıfıra indi." denildi.
"BİR KEZ DAHA KULÜPSÜZ"
Kicker haberinde Tedesco için, "Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Tedesco ile takımın tekrar birinci sıraya çıkması hedeflendi. Fenerbahçe o sezon sadece iki maç kaybetmiş olsa da on beraberlik lig lideri Galatasaray ile rekabet etmek için çok fazlaydı. Şimdi, İstanbul'da neredeyse sekiz ay geçirdikten sonra, bir kez daha kulüpsüz durumda." ifadelerine yer verildi.
"DERBİNİN SONUÇLARI VAR"
Bild, "Derbi mağlubiyetinin sonuçları var! Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'yu görevden aldı. Kulüp, yerel rakipleri Galatasaray'a karşı derbide aldığı 0-3'lük mağlubiyetin ardından bu kararı aldı." ifadelerini kullandı.
"F.BAHÇE TEDESCO'YU KOVDU"
Sportschau ise "Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu kovdu. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı İstanbul derbisinde aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'yu görevden aldı." ifadelerini kullandı.
"AĞIR YENİLGİ SONRASI..."
Sport, Tedesco'nun ayrılığını, "Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco'yu kovdu! Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından teknik direktörü Domenico Tedesco'yu görevden aldı." şeklinde gördü.
"GÖREVDEN ALINMASININ EN ÖNEMLİ NEDENİ..."
T-online isimli haber sitesi, "Alman teknik direktörün görevden alınması, Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından gerçekleşti.
Türkiye liginde bitime üç maç kala Fenerbahçe, Galatasaray'ın yedi puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansı son derece azaldı. Muhtemelen bu, teknik direktörün görevden alınmasının en önemli nedeniydi." yorumunu yaptı.
F.BAHÇE KARİYERİ
Sarı-lacivertlilere Süper Kupa zaferi yaşatan Tedesco; 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü, 2.00 puan ortalaması yakaladı.