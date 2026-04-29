Fenerbahçe’de seçim zamanı

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün toplanan yönetimi kurulu toplantısı sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı. Dün ise başkan Sadettin Saran seçim kararı aldı. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli kongre yapılacak.

TARAFTAR İSTİKRAR İSTİYOR

Mevcut başkan Sadettin Saran, "Fenerbahçe'ye hizmet etmek, bazen kalmayı değil, gerektiğinde kenara çekilmeyi bilmeyi de gerektirir" sözleriyle aday olmayacağını açıkladı. Sezon sonuna kadar takımı Zeki Murat Göle sahaya çıkartacak. Daha sonrası ise yapılacak başkanlık seçiminin ardından belli olacak. Öte yandan akıllara Fenerbahçe'nin son dönemdeki teknik direktörleri geldi. 2017'den bu yana Fenerbahçe'de teknik direktör istikrarı sağlanamadı. Bu süreçte Ersun Yanal en uzun süre görev yapan isim olurken, Jose Mourinho ve Jorge Jesus gibi önemli teknik adamlar da kısa sayılabilecek dönemlerde takımın başında kaldı. Kulüpte sık sık yaşanan teknik direktör değişiklikleri dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik adamlar son dönemde sezonu tamamlamakta bile zorlanıyor. Taraftarların da bu yönetimi biçimini yoğun bir şekilde eleştirdiği bilinirken, yönetimde ve takımda istikrar görmek istediklerini dile getiriyorlar. Her sezona farklı isimlerle başlayan sarı-lacivertlilerde bu sebeple futbolcuların performanslarında da dalgalanmalar görülüyor.

SİL BAŞTAN

FENERBAHÇE'DE her sezon olduğu gibi yine her şey si lbaştan olacak. Tek fark bu kez başkan da erken seçilecek. Sadettin Saran verdiği sözü yerine getirdi ve şampiyon olamadığı için görevini bırakma kararı aldı. Ama bunun dışında seçim tarihini erkene alıp, yeni yönetime sezon öncesi çalışma fırsatı tanıdı. Tedesco ile yolların ayrılması kimi kesim yanlış buldu. Evet doğru bir şans daha verilebilir. Kendi takımını kurması için fırsat verilebilirdi. Fakat Saran, yaptığı bu hamleyle aslında kendisine tanınmayan şansı kendisinden sonra gelecek isme tanıdı. Yavaş yavaş başkan adaylarının ismi de çıkmaya başladı. Fenerbahçe çok hareketli bir yaz geçirecek. Sadece seçim nedeniyle değil. Getirilecek teknik direktör ve futbolcularla da olacak bu hareketlilik. Çünkü camiada artık sabır kalmadı. Gelen ismin nokta atışı hamleler yaparak şüpheye yer bırakmaması lazım.