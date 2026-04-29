Fenerbahçe'de Tedesco ile neden yollar ayrıldı?

Fenerbahçe 'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını ardından bazı gerçekler de ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpte özellikle ara transferde gol yollarında etkili bir ismin takıma kazandırılamamasının sebepleri belli oldu. Ara transferde golcü transfer etmemekle suçlanan Fenerbahçe yönetiminin 8 isim belirlediği ancak Domenico Tedesco ve Devin Özek'in Sidiki Cherif'te ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimin stoper bölgesi için de birçok alternatif belirlediği ancak bu isimleri teknik direktör Domenico Tedesco'nun o bölgede Edson Alvarez'i düşündüğü için bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi.