Taraftar topa tutmuştu: Fenerbahçe’de Ederson için son karar! Tedesco'ya yapılan ona yapılmayacak...

Yaptığı kritik hatalarla Brezilya Milli Takımı ve Manchester City'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson, Fenerbahçe'de de benzer bir kaderi yaşıyor…
Taraftarlar, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarındaki puan kayıplarının, dolayısıyla kaçan şampiyonluğun bir numaralı faili olarak gördükleri Brezilyalı eldivenin gönderilmesini istiyor…
TEDESCO'YA YAPILAN ONA YAPILMAYACAK
Camia ve kulüp kurmayları da büyük ölçüde aynı görüşe sahip ancak oyuncunun yıllık 11 milyon euroluk maaşı ve Haziran 2028'e kadar devam eden sözleşmesi Fenerbahçe'nin karşısına büyük bir sıkıntı olarak çıkıyor.
Bu nedenle başkan Saadettin Saran ve ekibinin, Ederson'la ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşündüğü bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Saran'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco ile yolları ayırma sebebini "yeni yönetimin önünü açmak için" sözleriyle açıkladığı iddia edilmişti. Öte yandan, seçim öncesinde Tedesco ile yollar ayrılırken Ederson'un beklemeye alınması, Saran'a yönelik tepkilere yol açabilir.
SEÇİM SONRASI NETLİK KAZANACAK
32 yaşındaki file bekçisinin durumu 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul sonrası netlik kazanacak.
Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Ederson 35 gol yedi. 13 müsabakada ise kalesini rakip forvetlere kapattı.
CEZASIYLA SEZONU KAPADI
Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü çift sarı karttan kaynaklanan dışında 3 maçtan men edildi.
Brezilyalı eldiven, PFDK'nın cezası nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ederson'a Suudi Arabistan'dan ilgi bulunuyor.
Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra Benfica, FD Ribeirao, Rio Ave ve Manchester City'de oynadı.