F.Bahçe’de ayrılık kararı

FENERBAHÇE'NİN deneyimli ön liberosu İsmail Yüksek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin transfer edilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İsmail'in yeni sezonda da oynamasının zor olduğunu düşünerek mevcut yönetime ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Brighton ve Leverkusen'in ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin bu transferde daha ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında. Seçim kararı alan yönetimin İsmail konusunu yeni yönetime bırakmayı düşündüğü ancak tecrübeli futbolcunun ayrılık konusunda kararlı olduğu da gelen haberler arasında. İsmail, sezon başında da ayrılık kararı almış ancak o dönemki yönetimle yaptığı görüşmeler sonucunda takımda kalmıştı. İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de toplam 45 karşılaşmada boy gösterdi. 27 yaşındaki isim bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.