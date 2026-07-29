Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arsaVev’e Emanet

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon hayata geçirdiği sponsorluk çalışmalarıyla Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan arsaVev'e takımın icra sorumluluğunu verdi. Daha önce bu görevi Acıbadem Sağlık Grubu ve Doğuş Holding üstlenirken, arsaVev bu görevi devralan üçüncü kurum oldu. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ise Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Yeni dönemde arsaVev, yalnızca sportif başarıya değil; altyapı, tesisleşme ve profesyonel çalışma koşullarının geliştirilmesine de odaklanacak. Şirket ayrıca kadın futboluna sürdürülebilir gelir sağlayacak yeni bir model oluşturmayı hedefliyor.

"YENİ BİR MODEL"

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "arsaVev ile üç yıl önce başlayan iş birliğimiz, bu vizyonun en başarılı örneklerinden biri oldu ve Kadın Futbol Takımımızın geçen sezon şampiyonluğa ulaşmasına önemli katkı sağladı. Bundan sonra arsaVev, yalnızca kulübümüze destek veren bir marka değil; bilgi birikimi, vizyonu ve yönetim tecrübesiyle stratejik çözüm ortağımız olacak. İnanıyoruz ki bu model, kadın futbolunda Türkiye'ye örnek olacak yeni bir iş modeli oluşturacak, kulübümüze yeni gelir alanları kazandıracak ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı Avrupa'nın en iddialı organizasyonlarından biri haline getirecek."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI"

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ise Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı İcra Kurulu Başkanlığı görevine layık görülmelerinin, şirket açısından önemli bir güven göstergesi olduğunu belirtti. "Bu görevin değeri bizim için yalnızca taşıdığı itibar değil. Asıl önemli olan, Fenerbahçe'nin bize duyduğu güveni sahada, altyapıda, tesislerde ve sürdürülebilir gelir yaratan güçlü bir sistemle karşılayabilmek" diyen Öztürk, "Son üç yılda sporcularımız, teknik ekibimiz, kulüp yönetimimiz ve taraftarlarımızla aynı hedef doğrultusunda mücadele ettik. Bunun sonucunda Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonunda kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Bu başarı bizim için bir son değil, daha güçlü ve kalıcı bir yapının başlangıcıdır. Önceliğimiz, bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek ve takımımızı her sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri yaparken Avrupa'da da rekabetçi bir seviyeye taşımaktır." ifadelerini kullandı.