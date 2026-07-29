Fenerbahçe tur aşkına

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün TSİ 21.00'de Polonya
temsilcisi Gornik Zabrze
ile deplasmanda Ernesta Pohla Stadı'nda karşılaşacak. Kritik müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'hondt yönetecek. İlk maçı Anderson Talisca
'nın şık frikik golüyle 1-0 kazanan sarılacivertliler, deplasmanda da istediği sonucu alıp tur atlamak istiyor. Kanarya, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe, genç futbolcu Sidiki Cherif
'in son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.