FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, kritik haftada Slavia Prag karşısında galibiyet arayacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, kötü sonuçları geride bırakarak hanesine üç puan yazdırmanın peşinde. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?