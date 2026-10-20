FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, kritik haftada Slavia Prag karşısında galibiyet arayacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, kötü sonuçları geride bırakarak hanesine üç puan yazdırmanın peşinde. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.