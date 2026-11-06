Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Düzenlenen törende sarı-lacivertli yöneticiler Cihan Kamer ve Önder Fırat da yer aldı.

CİHAN KAMER: "EMRE BELÖZOĞLU'NA DESTEĞİMİZ TAM"

Basın toplatısında ilk sözü alan Cihan Kamer, "Bildiğiniz üzere teknik direktörümüz İsmail Kartal istifa etti. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yoluna devam etmeye karar verdik. Kendisi benim çok uzun senelerdir tanıdığım, taktir ettiğim ve güvendiğim bir kardeşim. Tüm yönetim kurulumuz ve başkanımız bu konuda tam destek vermekte. Şampiyonluk yolumuzda Emre Belözoğlu ile şampiyon olacağımıza yürekten inanmaktayız." dedi.

ÖNDER FIRAT: "BAŞARILI OLACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZ"

Kamer'den sonra konuşan Önder Fırat, "Emre hocamızın tekrar kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bilgi, beceri ve liyakatiyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Tüm yönetim olarak desteğimizi bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: "YUVAMA BİR KEZ DAHA DÖNÜYORUM"

Emre Belözoğlu, "Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım.

"KASIMPAŞA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."diye konuştu.

DIRK KUYT VE LIVERPOOL MAÇI SÖZLERİ

46 yaşındaki teknik adam, "Liverpool galibiyeti mükemmel oldu. Ben sadece tanışmaya gittim. Oyuncularımızla ve kulübümüzle alakalı fikirlerimiz paylaştım. Kuyt Hocamız ve onun ekibi üç gün boyunca takımımızı maça hazırladılar. Onların yapmış olduğu çalışma sonrası kazanılan maçta bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim. Her taraftar gibi benim de bir payım olmuştur, ötesi yoktur.

Dirk Kuyt ile ilgili kulüp bir değerlendirme yapacaktır. Ben de buna katılacağım ve bu konuda bir açıklama yapılacak. 12-13 kişilik bir ekibim olacak. Yine kulüp ekibimi açıklayacaktır. Oldukça yetkin bir teknik ekibim var. Büyük teknik direktörlerle çalışmış bir İspanyol yardımcı teknik direktör de ekibimde olacak. Samandıra'da güçlü bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah mahcup olmayız." dedi.

"KADRODA KALİTE FAZLASIYLA VAR"

Emre Belözoğlu, "Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam." açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH 10-15 KUPA KAZANIP DEVREDERİZ"

Belözoğlu, "İnşallah Fenerbahçe 100. hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, doğru oyunu oynamak her sporcunun, her teknik direktörün yapması gerekendir. Ben burada uzun süre hem ulusal hem uluslararası başarılar yakalamak en büyük isteğim. Kendimize göre tecrübelerimiz oldu.

Avrupa kupalarında da tecrübem oldu teknik direktör olarak Başakşehir'de. Oyun gücü, oyuncu gücü, kulüp gücü fazlasıyla var Fenerbahçe'de. Bunları başarmak için çok güzel fırsatlar var burada. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Doğru oyun, tutkulu oyun ve sonrası kupalar. 100. teknik direktöre 10-15 tane kupa kazanıp devrederiz. Biz de bundan mutluluk duyarız." cümleleri sarf etti.

"ARDA'NIN YERİ BENDE ÇOK AYRI"

Şampiyonlar Ligi'nde rakip olacağı Arda Turan hakkında konuşan Fenerbahçe'nin yeni hocası, "Arda kardeşimin yeri bende çok ayrıdır. Çok güzel, örnek işler yapıyor. Mükemmel bir karşılaşma olacak. Önemli olan dostluk ama kazanan olmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." dedi.

"HANGİ OYUNCUDAN NEYİ ALACAĞIMI ÖĞRENDİM"

Emre Belözoğlu, "Hiçbir maçı, hiçbir hedefi ikinci plana atamayız. Sporcu olarak da böyle baktım. Sporculara bir şeyi ikinci plana atmışlık kadar büyük bir teknik adamlık zaafı olamaz. Güçlü bir kadromuz var. Fenerbahçe'nin doğal hedefi gidebildiği yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra katılmak değerli, Liverpool galibiyeti değerli. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarına gerçekçi bakmak zorunda. Liverpool maçı güzel bir sınavdı, doğru bir oyun vardı sahada. 5 sene önceki Emre değilim derken kastım, insani olarak da yaklaşımdı.

Teknik adam olarak istemediğimiz kadar kötü tecrübelerimiz de oldu. Hangi oyuncudan neyi alacağımı öğrendim, geliştim. 200'e yakın maça çıkmak itibarıyla kafanızda plan yapmakta, karşıt planlar yapmakta, mevcut gücünüzü en iyi şekilde sahaya yansıtmakta geliştik. Yine oyuncu grubumla, en güçlü yönlerini ortaya çıkararak, Fenerbahçe genlerine uygun oyunla, tutkuyla oynamaya çalışacağız. Oyuncu tercihleri, oyuncuları tanımakla da değişecektir. Kalite ve tutkunun birleşeceği oyunu, en kısa ve en hızlı şekilde uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.

"KENDİ LİGİMDE DAHA CÜRETKAR OLACAĞIZ"

Belözoğlu, "Benim için hızlı bir giriş oldu. Kasımpaşa'yı Gaziantep'e hazırlarken böyle bir süreç var. 1 günümüz dahi olsa hazırlanacak bir ekibimiz var. Fenerbahçe, birçok dizilimi oynayabilecek, rakibe karşı olarak da hazırlanır. Çarşamba gecesi bir referanstır. Özellikle kendi ligimizde biraz daha cüretkar olacağız.

Geçmişteki oyunlara bakınca bekleri gönderme var, merkez orta sahaların stoperlerin etrafında konumlanmaları var. Oyuncuları birbiriyle iyi eşleştiği pozisyonlara yerleştirip, yine önde yine kendi baskısını hissettiren, topa sahip olan bir takım inşa etmek istiyorum.

GALATASARAY İLE 9 PUANLIK FARK

46 yaşındaki isim, "Bu bir süreç. Her anına inanmak lazım. Fenerbahçe her daim, hele sezonun bu döneminde şampiyonluğa talip olduğunu söylemek zorunda. Biz de beklentilerin farkındayız. Evet Fenerbahçe'yi çok seviyorum, bu camianın içinde olmak şeref ama ben oyuncu grubuna çok inandığım için de buraya geldim. Bu camiayı birleştirecek, son dönemde oluşan ayrılıkları, herkesi üzen süreci, dışarıdan 5 senedir ayrışma olduğunu görüyorum. Bunu da birleştirecek oyunu oynatmak, kupaları kazanacak oyunu oynatmak, her kupaya talip olarak camiaya layık bir oyun oynatmak en büyük arzum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Emre Belözoğlu, "Geçmişten gelen arkadaşlıklar, dostluklar saygı duymamız gereken bir durum. Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Eşiniz dahi olsa mesafe olmalıdır. Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım. Fenerbahçe'yi hiç kimseye, hiçbir şeye değişmem.

Fenerbahçe çok değerli ve çok önemli. Bu koltuğun bilincindeyiz. Çocukların mutlu olması için her şeyi Fenerbahçeliliğe yakışır şekilde yapacağız. Hiçbir zaman insanları kırarak, dökerek, Fenerbahçeliliğe yakışmayacak şekilde yapmam. Arkadaşlıklardan, dostluklardan daha önemli şeyler var. Şampiyonluk için geldik. Rakibim, öz kardeşim de olsa rakibimdir. Fenerbahçe her şeyden öte, oyuncu grubumu motive etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." dedi.