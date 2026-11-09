Fenerbahçe güle oynaya

TRENDYOL Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'ya konuk olan Fenerbahçe, yeni hocası Emre Belözoğlu ile ilk sınavından 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Hafta içinde Liverpool karşısında tarihi bir zafer yaşayan sarı-lacivertliler, dün de ligde gol şov yaparak milli araya oldukça moralli girdi. Mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe, özellikle hücumdaki hareketliliği ve kanat organizasyonlarıyla Çorum savunmasını zorladı. Sarı-lacivertliler, ilk bölümde yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlanmadı ve aradığı golleri bularak soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti. 12'de Greenwood ve 21'de İrfan Can'ın attığı jeneriklik goller, taraftarlara büyük seyir zevki yaşattı. Çorum FK ise topa sahip olma konusunda zaman zaman dengeyi sağlasa da rakip ceza sahasında yeterince etkili olamadı.

FARK 2. YARI AÇILDI

İKİNCİ yarıda da oyunun senaryosu değişmedi. Belözoğlu'nun takımı, skor avantajına rağmen hücum iştahından vazgeçmedi. Sarı-lacivertliler, rakibinin oyuna ortak olma çabalarına izin vermeyerek baskısını sürdürdü. Çorum FK'nın savunma direnci kırılırken Fener'de 56'da tekrar sahne alan İrfan Can uzaktan harika bir şutla kaleciyi avladı. Ardından 63'te günün yıldızlarından Greenwood ve 74'te Oğuz ağları havalandırarak skoru belirledi. İlk yarıda başlayan üstünlüğünü maçın son bölümüne de taşıyan İstanbul ekibi, Çorum deplasmanından farklı galibiyetle ayrılarak 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

BELÖZOĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında son oynanan Liverpool müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, Archie Brown'ı cezası nedeniyle oynatamazken, N'Golo Kante'yi yedek soyundurdu. Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi. İsmail Kartal'ın göyerine revinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı- lacivertli takımı yönetti.