FENERBAHÇE, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 20 puanla son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonundan bu yana 12'nci hafta itibarıyla en düşük puanlı dönemini yaşıyor. Ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 20 puanda kaldı. Sarı-lacivertli ekip, benzer bir tabloyu 2021-2022 sezonunda da yaşamış ve ilk 12 haftayı aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayısıyla tamamlamıştı. Fenerbahçe'nin son yıllardaki en kötü başlangıcı ise 2018-2019 sezonunda gerçekleşmişti. Söz konusu sezonda ilk 12 haftada yalnızca 13 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, liderin 14 puan gerisinde kalmıştı.

LİDERİN GERİSİNDE KALDI

BU sezon 20 puana ulaşmasına rağmen lider G.Saray'ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, zirve yarışında puan kayıplarını telafi etmek için önündeki haftalarda çıkış arayacak.