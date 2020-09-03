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Haberler Galatasaray Galatasaray'da korona şoku!

'da korona şoku!

, altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Medical Park ve 'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da korona şoku!

03.09.2020, 17:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,17:37

Galatasaray, yapılan corona virüsü testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları,teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

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