Galatasaray'da korona şoku!

Galatasaray, yapılan corona virüsü testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları,teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

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