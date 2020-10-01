Turla dön Aslanım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında bugün kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 21.45'te başlayacak mücadelede deplasmanda İskoçya'nın Rangers ekibi ile karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek. Maç Teve2'den şifresiz yayınlanacak.
KAZANAN GRUPLARA KALACAK
Glasgow Rangers- Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için bugünkü zorlu müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN KURA GÜNÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kuraları bugün saat 18.00'de İsviçre'de çekilecek. Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılan temsilcimiz Başakşehir, 4. torbada yer alacak. Ligde ilk maçlar 20 Ekim'de oynanacak.
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