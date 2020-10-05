Aslan vurgun yedi

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup oldu 1-0. 12. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak Ramazan'da kaldı. 19'da Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Yusuf dönen topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak gol pozisyonu öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti. 45+1'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti: 1-0.





İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

58'de Marcao'nun pasında ceza sahası içine giren Falcao'nun yaptığı vuruş auta gitti. 61'de Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Etebo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 72'de sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı. 87'de Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta top dışarı çıktı. Maç 1-0 sona erdi.

CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de protokol tribününde yer aldı.





ALTIPARMAK'TAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı. Ligde 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Loret Sadiku, David Pavelka, Kevin Varga ve Tomas Brecka yedeğe çekilirken, bu oyuncuların yerine Hadadi, Jeanvier, Tirpan ve Hodzic görev aldı. Kasımpaşa'da yeni transfer Armin Hodzic ilk maçına çıktı.