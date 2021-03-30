Falcao ABD yolcusu

SÜPER Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'ya ABD'den talip çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte aldığı yüksek maaş nedeniyle büyük tartışmalara yol açan Kolombiyalı golcüyü, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami istedi. İspanyol gazetesi Todofichajes'in haberine göre Falcao'nun, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına imzayı atacağı belirtildi. İstanbul temsilcisinin de yıllık 5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcuyu göndermek istediği ifade edildi. Geçen sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan transfer edilen ancak sakatlıklarla boğuşan 35 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi bulunuyor.

KOLOMBİYALI GOLCÜ DE SICAK BAKIYOR

GÜNCEL piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da Inter Miami ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 8 gol attı, 2 de asist üretti.



SOL BEKE İKİ ADAY

GALATASARAY'DA sol bek trafiği karıştı. Saracchi ile devam etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar gözünü İngiltere'ye çevirdi. Aslan'ın Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 30 yaşındaki İngiliz oyuncu Danny Rose ve Leeds United'ın 20 yaşındaki Makedon futbolcusu Ezgian Alioski ile temasta olduğu öne sürüldü. Teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon başında da istediği Danny Rose için bir kez daha girişimde bulunacağı ifade edildi. Yönetimin Danny Rose ile Leeds United'ın yıldızı Ezgian Alioski'nin transferi konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.