Galatasaray’dan orta sahaya takviye

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta sahayı güçlendirmek için 2 yıldız ismi gündemini aldı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'ten Javi Martinez ve Sheffield United'tan John Lundstram ile ilgilenmeye başladı.

9 sezondur alman ekibinin formasını giyen Martinez, geçtiğimiz günlerde sezon sonu için Münih'ten ayrılacağını açıkladı. Yıldız oyuncu, 2012 yılında Athlehic Bilbao'dan Bayern Münih'e 40 milyon Euro bonservisle transfer oldu. İspanyol ön libero, bu sezon 29 maçta 1 gol 2 asist kaydetti. İstanbul ekibinde bir diğer aday da sezon sonu sözleşmesi sona erecek John Lundstram.



LUNDSTRAM 2 ASİST YAPTI

Bu sezon Sheffield United'ta 32 maça çıkan ve 2 asist yapan Lundstram, Everton ve Blackpool gibi ekiplerde de forma giydi.

Bu futbolcu için de girişimlere başlandı.



PRİM TAM 10 MİLYON TL

AYTEMİZ Alanyaspor galibiyetinden bu yana prim verilmeyen Galatasaray'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek. Cim-Bom'da sezon içinde Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.



GEDSON HAREKATI

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Portekiz'in gelecek vadeden futbolcularından Gedson Fernandes'in 1 sezon daha kiralanması için teknik direktör Fatih Terim bizzat devreye girdi.

Terim'in yönetimden şartların zorlanmasını istediği belirtildi.