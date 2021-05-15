Galatasaray- Yeni Malatya Maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de müthiş bir çıkışa imza atarak son haftalara damga vuran Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor. 42'nci ve son haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçtiğimiz salı akşamı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle şampiyonluk için iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar, puan cetvelinde averajla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın mutlu sona ulaşabilmesi için bugün kazanması gerekiyor ama bu tek başına 23. şampiyonluk için yetmiyor.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, KEREM, MOHAMED

YENİ MALATYA: ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY