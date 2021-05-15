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Haberler Galatasaray Galatasaray- Yeni Malatya Maçı | CANLI ANLATIM

- Yeni Malatya Maçı | CANLI ANLATIM

, 'in 42. ve son haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Lider 'ın averajla gerisinde bulunan sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk için kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. İki takım da galip gelirse averaja bakılacak.

Galatasaray- Yeni Malatya Maçı | CANLI ANLATIM

15.05.2021, 19:39

Süper Lig'de müthiş bir çıkışa imza atarak son haftalara damga vuran Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor. 42'nci ve son haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçtiğimiz salı akşamı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle şampiyonluk için iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar, puan cetvelinde averajla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın mutlu sona ulaşabilmesi için bugün kazanması gerekiyor ama bu tek başına 23. şampiyonluk için yetmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, KEREM, MOHAMED

YENİ MALATYA: ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

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