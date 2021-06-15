G.Saray’a Finli stoper

YENİ sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Defansa takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Finlandiya ekibi Helsinki'de oynayan O'Shaughnessy'i gündemine aldı. G.Saray için Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu izleyen İstanbul ekibinin eski futbolcusu Johan Elmander, üç gün önce EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmayı izlediği ve Fin takımının stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi mercek altına aldığı belirtildi. Elmander, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili raporunu en kısa sürede yönetime sunacak. O'Shaughnessy, Helsinki'nin yanı sıra FC Metz, Brentford, Midtjylland ve Cheltenham takımlarında oynadı. Yıldız futbolcu geçen sezon oynadığı 5 karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yaptı.

LİSTEDE SONER DE VAR

GALATASARAY'DA yönetim, geçen sezon Keçiörengücü formasıyla 34 maçta 3 gol ve 4 asistle oynayan sol bek Soner Gönül'e de kanca attı. Ankara temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun transferi için görüşmeler sürüyor.