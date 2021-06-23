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Haberler Galatasaray Aslan’da Babel kalıyor

Aslan’da kalıyor

Aslan’da Babel kalıyor

23.6.2021

G.SARAY'DA teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli oyuncu Ryan Babel'in 1 sezon daha takımda kalmasını istiyor. Özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla alkışları toplayan Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların ligi 2. bitirdiği sezonda 32 maça çıktı. Babel, bu müsabakalarda 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.
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