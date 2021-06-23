G.Saray’dan Paulinho’ya kanca

GALATASARAY'IN yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'i yeniden göreve getirdikten sonra yönünü transfere çevirdi. Gündemine yıldız isimleri alan ve görüşmeler yapan yönetimin yeni hedefi son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho oldu. Bir dönem Barcelona forması da giyen 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini öğrenen İstanbul ekibi, Brezilyalı oyuncuya teklif yaptı. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu arada Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giyen Fernandes'i Benfica'dan yeniden kiralamak için harekete geçti. Portekizli oyuncuyu 8-10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar Terim eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan kolaylık sağlamasını istedi.

LİSTEDE BARIŞ DA VAR

22 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 18 maçta görev alırken 3 gol attı, 2 asist yaptı. Yerli transferinde de gaza basan Galatasaray, Keçiörengücü'nde yıldızını parlatan 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için de harekete geçti.