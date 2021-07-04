Galatasaray'da 'Baba' hamlesi

Galatasaray, transferde gaza bastı. Saracchi'nin ayrılışının ardından önceliği sol beke veren sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Abdul Rahman Baba oldu. Moreno ve Rui ile ciddi şekilde ilgilenen İstanbul ekibi, bu iki oyuncuda pürüz çıkması halinde 27 yaşındaki sol beke yönelecek. Oyuncu için girişim yapan Galatasaray, hem oyuncuyla hem de kulübüyle masaya oturdu. Taraflar Ganalı sol bekin transferi konusunda anlaşsa da sarı kırmızılı istanbul ekibi oyuncuyu bekletme kararı aldı. Teknik direktör Terim'in önceliğinin Moreno ve Mario Rui ikilisinden biri olduğu öğrenildi.

ÜLKESİNDE BAŞLADI

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Dreams FC'de başlayan Baba Rahman daha sonra Bundesliga'nın yolunu tuttu. Burada Greuther Fürth, Augsburg ve Schalke'de top koşturan Ganalı savunmacı, 2015/2016 transfer sezonunda ise 26 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer oldu.

ORTA SAHA İÇİN BERKAN SÜRPRİZİ

SARI kırmızılılar, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile ilgilenmeye başladı. Akdeniz temsilcisi, Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 3 milyon Euro talep etti. Geçen sezon başında İsviçre Ligi takımlarından Sion'dan bedelsiz gelen Berkan Kutlu, Alanyaspor'da toplam 42 müsabakada forma giydi, 3 gol ve 2 asist üretti.