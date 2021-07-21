PSV Eindhoven Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşıyor. Hyecan dolu maç öncesi futbolseverlerin araştırmaları da sürüyor. Peki PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, PSV Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve yayın kanalı...

PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TARİH: 21.07.2021

SAAT: 22:00

STADYUM: Philips Stadı

HAKEM: Alejandro Hernandez

YAYIN KANALI: TV8

PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri şöyle

PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi



Galatasaray muhtemel 11'i: "Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed"