PSV Eindhoven Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşıyor. Hyecan dolu maç öncesi futbolseverlerin araştırmaları da sürüyor. Peki PSV Eindhoven Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, PSV Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve yayın kanalı...
PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TARİH: 21.07.2021
SAAT: 22:00
STADYUM: Philips Stadı
HAKEM: Alejandro Hernandez
YAYIN KANALI: TV8
PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri şöyle
PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi
Galatasaray muhtemel 11'i: "Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed"
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