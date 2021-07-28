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Galatasaray - PSV I Canlı Anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Hollanda temsilcisi ilk maçı sahasında 5-1 kazanmıştı. Fatih Terim maçtan bir gün önce karşılaşmanın ilk 11'ini açıklarken, yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sarı kırmızılı formayı giyiyor.

Galatasaray - PSV I Canlı Anlatım

28.07.2021, 21:18

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV : Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Sangare, Götze, Zahav

ELENEN TAKIM ST.JOHNSTONE İLE EŞLEŞECEK

Deplasmanda oynanan ilk müsabakadan Hollanda ekibi 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Tur atlayan takım, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Eşleşmenin galibi, üçüncü ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek.

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