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Haberler Galatasaray Galatasaray-Randers maçı CANLI ANLATIM

Galatasaray-Randers maçı CANLI ANLATIM

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmak istiyor. Play-off turu 2. maçında Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk eden olan Aslan, rakibini Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlıyor. Karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetiyor.

Galatasaray-Randers maçı CANLI ANLATIM

26.08.2021, 21:05

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, Randers'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlama düdüğü 21.00'de çaldı. Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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