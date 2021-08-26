Galatasaray-Randers maçı CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, Randers'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlama düdüğü 21.00'de çaldı. Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.
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