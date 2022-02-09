Torrent’in son şansı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalması camiada büyük eleştiriye neden oldu. Alanyaspor maçında özelikle oyuna müdahaleleri tartışma konusu olan ve rakibin 10 kişi kaldığı maçta değişiklik için 82. dakikayı bekleyen Torrent'in suyu ısındı. Kayseri maçında da istenen sonuç ve oyunun olmaması halinde Torrent, ciddi şekilde sorgulanmaya başlayacak. Başkan Burak Elmas ve yönetiminin, Terim'e yardımcı olarak düşündüklerini söylediği İspanyol teknik adam, Kayseri maçında başarılı olamazsa gönderilecek.

3 İSİM GÜNDEMDE

Kayseri maçında alınacak olası bir kötü sonuç halinde yönetimin ligi iyi bilen Sergen Yalçın, Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimlerine yöneleceği öğrenildi. Öte yandan Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.

ALPASLAN KADRO DIŞI

GALATASARAY'DA kötü gidişe çare bulunamazken, takım içinde yaşananlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son oynanan Alanyaspor maçında Alpaslan Öztürk'ün tribünde oturması dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun sebebinin Torrent'in oyuncuyu kadro dışı bırakması olduğu öğrenildi. İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü. İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan'ı maç kadrosuna almadı.