Aslan 4 köşe

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, iki kez geriye düştüğü mücadelede kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti, üst üste 2. galibiyetini aldı. 8. dakikada Gedson'un serbest vuruşunda kaleci Pena'yı geçen top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1. 40'ta Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 49'da Gedson'un sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Pohjanpalo'nun kafayla indirdiği topu çizgi üzerinde Omar'dan önce alan Boyd, çektiği sert şutla fileleri havalandırdı: 1-2.



GOMİS PENALTI KAÇIRDI

61'de kaleci Tarık'ın, Gomis'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Gomis'in penaltısını Tarık çıkardı. 68'de Kerem, yerde kaldı. Ümit Öztürk, VAR'da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 70'de Babel, penaltıyı gole çevirdi: 2-2. 87'de Feghouli, topu altıpasa doğru hareketlenen Van Aanholt'un önüne bıraktı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki dokunuşu ağlarla buluştu: 3-2. 90+8'de Gomis, topu bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına girip kaleci Tarık'ı çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-2.





OMAR'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, 2021 yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan ve bir yılın ardından Göztepe maçı ile sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui'ye destek verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Norveçli futbolcu için "Yeniden hoş geldin Omar" yazılı pankart hazırladı. Ayrıca maç öncesinde Galatasaraylı futbolcular Omar sahaya çıktığı sırada Norveçli futbolcuyu çembere alarak alkışladı. Taraftarlar da Omar'a yoğun destek verdi.

FERNANDES'E TEPKİ VARDI

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın görev vermesiyle Süper Lig'de ilk kez Galatasaray'a karşı oynadı. Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları Gedson Fernandes'i ıslıklayarak oyuncuya tepki gösterdi. Gelecek sezon için Beşiktaş'la anlaşan, bu sezonun devre arası transfer döneminde ise sezon sezonuna kadar Çaykur Rizespor ile imzalayan Portekizli futbolcuyu taraftarlar ıslıkladı.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Ömer Bayram, Pulgar, Babel ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de değerlendirmezken, bu oyuncuların yerine Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç ve Cicaldau'yu sahaya sürdü. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz ise Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Korkmaz; Gökhan Gönül, Cemali Sertel ve Sabo yerine Eren Albayrak, Phiri ve Boyd'a ilk 11'de görev verdi.



TERİM İÇİN MİLLİ TAKIM İDDİASI

Futbol yorumcusu Sinan Engin Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e tekliflerin olduğunu duyurdu. Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.