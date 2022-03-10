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Galatasaray Barcelona'yı elinden kaçırdı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. Barcelona'nın tehlikeli ataklarını savuşturmayı başaran sarı-kırmızılılar, Gomis ile ofsayta takıldı. Deplasmanda aldığı 0-0'lık beraberlikle avantajı kapan Galatasaray, tur şansını İstanbul'a bıraktı.