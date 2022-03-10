Galatasaray Barcelona’yı elinden kaçırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.
Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
90 dakika boyunca Barcelona'ya karşı oldukça etkili bir savunma performansı sergileyen temsilcimiz, İspanyol devinin tehlikeli ataklarına geçit vermedi.
Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, evinde oynayacağı maç öncesinde avantajı cebine koydu.
Inaki Pena ve Marcao'nun yıldızlaştığı karşılaşmada, 3 net pozisyonu kurtaran Pena, maça damga vuran isim oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalisti belirleyecek rövanş maçı 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.