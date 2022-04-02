Galatasaray’da seçim trafiği

Galatasaray'da olağanüstü seçim süreci hızlı ilerliyor. 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı camiada hareketli günler yaşanıyor. Cim- Bom'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlığa aday olduklarını açıklarken, camiadan yoğun baskı altına alınan Ünal Aysal seçime girmeyeceğini ve uzaktan destek vereceğini beyan etti. Eski başkanlardan Dursun Özbek kanadı sessizliğini korurken önemli bir hamle Ali Fatinoğlu'ndan geldi.

RAPORLARI İSTEDİ

Sarı kırmızılı kulübün tüm mali raporlarının ve özellikle nakit akım tablosunun şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyleyen Fatinoğlu, "Raporların verilmesi durumunda yapacağımız inceleme sonunda başarabileceğimize inanırsak bu kutsal göreve talip olacağımızı duyuruyorum" dedi. Fatinoğlu divan başkanlığına giderek dilekçe verdi.

TERİM VE ALBAYRAK HAZIRLIK AŞAMASINDA

Başkanlığa aday olacak isimlerin 8 Nisan'a kadar gerekli imzaları toplamaları gereken G.Saray'da Abdurrahim Albayrak'ın adaylık için kolları sıvadığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların efsane ismi ve eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adaylığa sıcak baktığı ve üzerinde genel bir uzlaşı olması halinde seçime aday olarak girmeyi ciddi bir şekilde düşündüğü gelen haberler arasında. Başarılı hocanın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor. Cemal Özgörkey ve Kaan Kançal gibi isimlerin de adaylığı kulislerde konuşuluyor.