Göztepe - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Göztepe ’nin Çaykur Rizespor ’u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Göztepe - Çaykur Rizespor maç biletleri ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 35. hafta mücadelesinde konuk edecek. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde biletler Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.



Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:



VIP Tribün, Batı 1. Kategori: 375 TL + 33.5 TL Hizmet Bedeli

VIP Tribün, Batı 2. Kategori: 225 TL + 20 TL Hizmet Bedeli

Doğu ve Batı Tribün 3. Kategori: 100 TL + 9 TL Hizmet Bedeli

Doğu ve Batı Tribün 4. Kategori: 75 TL + 7 TL Hizmet Bedeli

Doğu ve Batı Tribün 5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Hizmet Bedeli

Güney ve Kuzey Tribün 6. Kategori: 25 TL + 2.5 TL Hizmet Bedeli