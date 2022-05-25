Cim-Bom’da Tudor sürprizi

Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren bir yandan da teknik direktör arayan Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. G.Saray'da yeni başkanın Torrent ile yola devam etmemesine kesin gözüyle bakılırken, Okan Buruk'un ardından Igor Tudor'un da ismi anılmaya başlandı. İngiliz ve İtalya medyası Hırvat teknik adamın gelecek sezon Aslan'ı çalıştıracağını iddia etti. İngilizlere göre, Hellas Verona'nın başında başarılı bir sezon geçiren Tudor, G.Saray'dan aldığı teklif sonrası ayrılık hazırlıklarına başladı.

HAMAMCIOĞLU ÇOK SICAK

44 yaşındaki ismin, Türkiye'deki ikinci macerasını yaşamak için çok hevesli olduğu belirtildi. İtalyanlar ise Bologna'nın Tudor için devreye girdiğini, ancak sportif direktör Sensibile'nin Tudor'la anlaşma sağladığını öne sürdü. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu Tudor ismine sıcak bakarken, Dursun Özbek kararını henüz vermedi.

ASLAN'A GENÇ GOLCÜ

G.SARAY'DA başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos'un sarı-kırmızılılara Fransa ekibi Bordeaux'da oynayan 19 yaşındaki Sekou Mara'yı önerdiği ortaya çıktı. Aslan, geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen genç forvet için seçim sonrası harekete geçecek. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Mara, bu sezon 27 maçta forma giydi. 6 gol atarken 2 de asist yaptı.