G.Saray’a sert rakip

Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun transfer listesinde yer alan Watford takımının kanat oyuncusu Emmanuel Dennis için rakip çıktı. Complete Sports'a göre Emmanuel Dennis için West Ham United kulübü de devreye girdi. Watford'da 35 maçta 10 gol 6 asist yapan kanat oyuncusu, takımının küme düşmesine engel olamadı. Watford oyuncuyu satıp para kazanmak istiyor. West Ham'ın geçen hafta Dennis'in menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. Premier Lig'de çift haneli gol sayısına çıkmış Nijeryalı yıldız oyuncu ile diğer Premier Lig ekiplerinin de yakından ilgilendiği öğrenilirken 11 Haziran'daki başkanlık seçimi sonrası transferin de netleşmesi bekleniyor.

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