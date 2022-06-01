Aslan’dan yerli atağı

Galatasaray'da herkes heyecanla seçimi beklerken, adaylar da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon yabancı kurulanın 7+4'e düşecek olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, transferde yerli isimlere yöneldi. İstanbul ekibinin gündeminde ise Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile bonservisi Troyes'ta olan ve geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile gol kralı olan Umut Bozok'un olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, orta sahadaki alternatifi artırmak için 10 sezon sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan için harekete geçti. Trabzonspor ve Başakşehir'in de istediği yıldız isim de bu transfere sıcak bakıyor.

ÖZBEK'TEN PROJE MÜJDESİ

Başkan Adayı Dursun Özbek, 3 Haziran Cuma günü projelerini açıklayacağını duyurdu. Dursun Özbek, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularında uzman kişilerin hazırladığı projelerimiz, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz Ada, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, Alt Yapı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan tüm projelerimizi, 3 Haziran Cuma günü saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde siz sevgili Galatasaray ailemize de detayları ile sunacağız."