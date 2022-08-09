Galatasaray’da yoğun trafik

Galatasaray'dan Marcao'yu 12+3 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Sevilla, şimdi de 23 yaşındaki Victor Nelsson'a resmi imzayı attırmayı hedefliyor. uzun süredir Danimarkalı stoperin peşinde olan La Liga ekibi, Aslan'a 3. teklifi yaptı ve beklemeye geçti. İspanya'dan todofichajes'in haberine göre; Daha önce Nelsson için G.Saray'a 10 ve 13 milyon Euro'luk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, reddedilen iki teklifi yükseltti.

İKİ TRANSFER YAPILACAK

Monchi, G.Saray'a Nelsson için bu kez 18 milyon Euro teklif etti. G.Saray, serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olan Nelsson için 20 milyon Euro'nun altında olan bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor ancak Sevilla'nın bu rakama yaklaşan teklifi nedeniyle pazarlıkların sıklaşabileceği düşünülüyor. Hali hazırda bir stoper arayan sarı-kırmızılılar Nelsson giderse iki takviye yapacak. Aslan, Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan'ı listenin ilk sırasına yazarken, Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Norveçli Andreas Hanche-Olsen de listede.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIZ

GALATASARAY'IN deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atan Bafetimbi Gomis, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Gomis, "Antalya'ya gelmeden önce 3 puanı almayı kafamıza koymuştuk. Yeni bir başkanımız, yeni bir teknik direktörümüz var. Her şey yeniden başlıyor. Yeni bir hikayeye güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Haris Seferoviç ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Gomis, "Çok iyi birisi. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Geçen seneki halimizi hatırlıyoruz. Bu nedenle bu sene daha iyi güçlü bir takım kurduk bu sene. Takımın içerisinde çok forvet olması rekabeti gerektiriyor. Ben bunun takım için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok daha fazla gol atabileceğiz. Biraz daha çalışıp daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk yaşamak için buradayız bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

YUNUS AKGÜN PARMAK ISIRTTI

GALATASARAY'A geri dönen Yunus Akgün, Antalyaspor maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Genç oyuncu karşılaşmada en çok çalım atan oyuncu oldu. 6 kez çalım atan Yunus, 8 kez ikili mücadele kazandı, yüzde 90 pas isabeti yakaladı