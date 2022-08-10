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Haberler Galatasaray Aslan’da ayrılık çok yakın

Aslan’da ayrılık çok yakın

Sevilla’ya transferi gündemde olan Nelsson yönetimden izin istedi

10.8.2022

Aslan’da ayrılık çok yakın

Galatasaray'da Marcao'nun ardından Nelsson da ayrılık aşamasında. Sevilla'nın transferi için uğraş verdiği 23 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, izin istedi. Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, "Nelsson ile ilgili teklifler var. Biz, onun kalmasını istiyoruz. Stoper bölgesinde başka araştırmalar yapıyorduk.

NELSSON GİTMEK İSTİYOR
Nelsson benimle görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Biz kendisinin kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır" açıklamasını yaptı. Danimarkalı oyuncu için Sevilla'nın yanı sıra Torino ve Bologna'nın da ilgileri devam ediyor. Genç savunmacı geçen sezon başı Kopenhag ekibinden G.Saray'a transfer olmuştu.

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