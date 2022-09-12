Galatasaray hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray geriye düştü maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. İlk dakikada Yunus'un ortasında arka direkte Kerem bomboş pozisyonda diziyle vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 16'da Ben Ouanes'in ortasında kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0. 20'de Yunus Akgün rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.

KEREM'DEN ENFES GOL

29'da Oliveira'nın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan şutunda top direkten döndü. 50'de Oliveira'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 66'da Gomis yerdeyken vurdu, Ertuğrul topu kornere tokatladı. 69'da Kerem'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3. 85'te Kerem, Yusuf'u gördü. Bu oyucunun vuruşunda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti. 90'da Aytaç'ın köşe vuruşunda Sadık'ın kafa vuruşu sonucu belirledi: 2-3.

ICARDİ VE MATA TRİBÜNDEN İZLEDİ

GALATASARAY'IN transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 3'ü maç kadrosuna alındı. Kasımpaşa müsabakasında oyunculardan Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashica, kadroya girebildi. Antrenman eksikliği olan Mauro Icardi ile Juan Mata 21 kişilik maç kadrosuna yazılmadı. İki futbolcu, karşılaşmayı tribünden izledi. Icardi'ye çocukları da eşlik etti

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, 5. haftada 2-1 kazandığı Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başlattığı ancak kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Abdülkerim'in yenine genç stoper Emin Bayram'ı görevlendirdi.



Levent TÜZEMEN maçı yorumladı

GOMİS'İN LİDERLİGİ ENERJİ KATTI

Gomis'in verdiği "Bugün oyunun lideri ben olacağım" mesajı Galatasaray takımına enerji kattı. Mertens tutuk ve etkisiz olunca Gomis'in liderliği, çalışkanlığı, kazanma coşkusu arkadaşlarına pas duvarı olması özellikle Yunus-Boey ikilisinin hücumda etkili olmasını sağladı. Gomis'in sürekli hareket halinde olması Kasımpaşa savunmasının dengesini bozdu. İlk yarı boyunca tüm hücum girişimlerini sağdan Yunus-Boey ikilisiyle yapan Galatasaray'da ikinci yarı Aanholt ile Kerem'in de destek vermesi müthiş dönüşün belgesiydi. Özellikle Kerem attığı iki golle galibiyete imza atarken hem suskunluğunu hem de küskünlüğünü sona erdirdi. İlk golde Oliveria'nın ara pasına Kerem'in yaptığı koşu ve yaptığı vuruş akıl doluydu. Kerem'in attığı ikinci gol jenerik olacak güzellikteydi. Bu gol sonrası Gomis'in Kerem'in kucaklayarak havaya kaldırması büyük bir gol kralının genç meslektaşına verdiği sevginin güzel örneğiydi.

OYUNCULAR ASLA VAZGEÇMEDİLER

Galatasaray maç boyu fizik olarak oyundan hiç düşmedi. Top rakibe geçtiğinde Galatasaraylı oyuncular hemen baskıyı yaptı. Lucas çalışkanlığı, sakinliği ayağındaki topları basit oynaması gözdoldurdu. Emin Bayram golde belki hatalıydı ama maç boyu yüreğini sahaya koyarak oynadı. Galatasaraylı oyuncuların en güzel yönü geriye düşmelerine rağmen maçı kazanma coşkularından asla vazgeçmediler. Yunus tekniği, çabukluğu ve çalışkanlığıyla Galatasaray'ın hücumdaki en güçlü silahı oldu. Yunus orta kalitesini arttırdığında İcardi, Gomis ve Seferoviç pozisyon bulmakta bulunmaz. Son 5 transfere bakınca Galatasaray'da ciddi bir forma rekabetine tanık olacağız.