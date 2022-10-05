Icardi için bomba iddia

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Arjantinli yıldızın futbolu bırakacağı öne sürüldü. Eşi Wanda Nara ile ortak olarak ayrılık kararı alan Icardi, daha sonra barışmış ve tekrar ayrılmıştı. Nara ile yeniden barışmak için Arjantin'e giden Icardi'nin eve alınmadığı öne sürülse de Icardi uçaktan bir fotoğraf paylaşarak 'mutlu dönüyorum' yazmıştı.

Ancak Arjantin basını, yıldız golcünün futbolculuk kariyerini noktalamayı düşündüğünü iddia etti. Habere göre; 29 yaşındaki oyuncu, kendisini futbola verememesi ve Nara ile gözlerden uzak bir hayat sürmek istemesi nedeniyle futbolu bırakmak istiyor. Haberde Icardi'nin China Suarez ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından da aynı kararı aldığı belirtildi.

TEHDİT ETTİ İDDİASI

Eşi Wanda Nara'yı 2021 yılında futbolu bırakmakla tehdit ettiği iddia edilen Icardi'nin eşinin barışması halinde bu karardan vazgeçeceğini söylediği öne sürüldü. Nara'nın menajeri olduğu Mauro Icardi'nin futbol hayatını bitirmemesi için Arjantinli yıldızla birlikte olduğu kaydedildi. Icardi'nin Nara ile barışmak için formülü denediği ifade edilirken, Nara'nın oyuncunun futbolu bırakmasını isteyeceği aktarıldı.