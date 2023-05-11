Galatasaray’da Mina harekatı

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluğa odaklanan G.Saray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başladı. Avrupa'da eski günlerine dönmek isteyen sarı-kırmızılıların bol alternatifli bir kadro kurmak için uğraş verdiği ve savunmadan hücum hattına birçok bölgesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilirken stoper konusunda Yerry Mina isminin gündeme geldiği gelen haberler arasında. Sözleşmesi 30 Haziran ayında sona erecek olan Everton'ın 28 yaşındaki oyuncusu için nabız yoklayacak olan yönetimin Kolombiyalı stoperi kadrosuna katmayı hedeflediği iddia ediliyor. Everton öncesi Barcelona'da görev alan ve daha önce de Türk takımlarının gündemine gelen başarılı isim son 5 sezondur Premier Lig'de görev alıyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da 38 kez mücadele eden oyuncunun milli formayla 7 golü bulunuyor. 1.95 boyundaki oyuncu bu sezon 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 5 karşılaşmada süre aldı. 416 dakika sahada kalan oyuncu bu süreçte Wolverhampton ile oynanan lig karşılaşmasında fileleri sarsmayı başarmıştı. Kariyerinde 2 kez kırmızı kart gören oyuncu için Avrupa'dan birçok takımın devrede olduğu konuşuluyor

MOHAMED GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mısırlı futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor. Fransız kulüp Mostafa Mohamed'in bonservisi için sarı kırmızılılardan indirim talep etti. Galatasaray ise talebe olumsuz cevap verdi. Yıldız golcü sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Mısırlı oyuncuyu sezon başı kampında görmek istediği ve kararını kamptan sonra vereceği bildirildi.

ICARDI İÇİN YENİ RAKİP

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında sırtlarken, takımdaki geleceği de merak konusu oldu. Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili hareketli saatler yaşanıyor. İtalya basını, Serie A ekiplerinden Monza'nın listesinde Icardi'nin de yer aldığını yazdı. Calciomercatonews. com'a göre; Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu ve Adriano Galliani'nin başkanlığını yaptığı Monza takımı iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Arjantinli golcünün Monza'dan gelecek düşük bir teklifi kabul etmesinin zor olduğu ancak Galliani-Berlusconi ikilisinin onu ikna edecek rakamlardan yoksun olmadığı da belirtildi. Icardi ile Milan'ın da ilgilendiği biliniyor