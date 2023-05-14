Aslan’da kiralık telaşı

GALATASARAY'I kiralık telaşı sardı. Sarı-kırmızılılarda geçen yaz transfer döneminde birçok futbolcu kiralık olarak takımdan ayrılırken sezonun bitmesiyle birlikte birçok isim geri dönecek. Cim- Bom iyi performans gösteren bazı isimleri satarak yeni transferler için kaynak yaratmak isterken, bazı isimler de takıma katılacak. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Fransız ekibinde 48 maçta 11 gol, 5 asistle oynadı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORLAR

YİNE satın alma opsiyonuyla Pisa'ya kiralanan ve 35 maçta 6 gol, 7 asistle oynayan Olimpiu Morutan Galatasaray'ın gelir beklediği iki isim olarak öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittihad Kalba SC'de oynayan Alexandru Cicaldau, Ankaragücü'nde görev alan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, Antalyaspor'a kiralanan Christian Luyindama, Eyüpspor'da top koşturan Alpaslan Öztürk ve Pendikspor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan Galatasaray'a sezon sonu geri dönecek isimler arasında. Sarı-kırmızılılar bu oyuncularla gelecek sezon yola devam etmeyeceği ifade ediliyor.