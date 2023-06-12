Icardi için dev engel

Galatasaray'da müthiş bir sezon geçiren Arjantinli yıldız Mauro İcardi'nin sarı-kırmızılı ekipte kalması zorlaştı. Yıldız golcünün bonservisini elinde tutan kulübü PSG'nin takımdan ayrılan ve ayrılma ihtimali olan oyuncuları göz önünde bulundurarak başarılı ismi takımda tutabileceği öne sürüldü. Lionel Messi'nin İnter Miami'nin yolunu tutması takımın Fransız golcüsü Hugo Ekitike'nin sözleşmenin sona ermesi ve Neymar'ın da ayrılacağı yönündeki iddialar PSG'nin planlarını değiştirebilir.Fransız kulübünün G.Saray formasıyla bu sezon ligde 22 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan İcardi'nin patlama yapması sebebiyle oyuncuyu hücum hattında alternatifler arasında düşündüğü gelen haberler arasında. Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi için kadroda tutmayı planladığı önemli futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler var. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Taawon Icardi için teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, Icardi'nin geleceğinin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'in vereceği karara da bağlı olduğu vurgulandı.G.Saray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde Arabistan ihtimalini de gündeme getirmiş ve "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım " yorumunu yapmıştı.Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotayı İngiltere'ye çevirdi. Kadrosunu Avrupa çapında bir sol bekle takviye etmek isteyen Aslan, Liverpool'un Yunan savunmacısı Tsimikas için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki sol bekin menajeriyle önceki gün İstanbul'da masaya oturan ve transferde aşama kaydeden yönetim, birkaç gün içerisinde İngiliz kulübüyle de temasa hazırlanıyor. Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nın da sol beki olan 27 yaşındaki futbolcunun maliyetiyle ilgili bazı pürüzler olduğu öğrenildi.