Rabiot harekatı

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ederken gündeme yıldız futbolcu Adrien Rabiot geldi. İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot için Galatasaray resmen devreye girdi. Orta sahaya kalitesi tartışılmayacak bir transfer yapmayı planlayan Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Juventus ile sözleşmesini uzatmayan 28 yaşındaki oyuncu için temsilcisiyle temas kurularak şartları soruldu. Fransa Milli Takımı formasını da 36 kez giyen Adrien Rabiot, Okan Buruk'un en çok istediği oyunculardan biri. Rabiot, Paris Saint Germain formasını uzun yıllar giydikten sonra sözleşmesinin bitmesiyle bedelsiz olarak 2019 yılında Juventus'un yolunu tutmuştu.

YILLIK ÜCRETİ ÇOK FAZLA

Bir süredir gündemde yer alan Leandro Parades ile sıcak teması sürdüren Galatasaray, Adrien Rabiot ile de temaslarını sıklaştıracak. Transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun yıllık maaşı olarak gösteriliyor. Juventus'tan yıllık 9 milyon Euro kazanan yıldız ismin maaş beklentisinin yine bu rakamlarda olması durumunda transferi çıkmaza girebilir.