Aslan Paredes’i bitirdi

SPOR Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde oldukça hareketli günler yaşıyor. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Paris Saint Germain'in ön liberosu Leandro Paredes ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Haberin detayında Galatasaray'ın Paredes ile 2.5 milyon Euro ücretten 4 yıllık anlaşma sağladığı, Arjantinli oyuncunun Galatasaray ile PSG arasındaki pazarlıkların kapanmasını beklediği öne sürüldü. HABERDE, Galatasaray'ın Paredes'in transferini gerçekleştirdikten sonra Lucas Torreira'yı da Lazio'ya satabileceği belirtildi.

ÇİZME'DEN ÇOK YAKIN MARKAJ

GALATASARAY'IN bu konuda tok satıcı olduğu ancak Lazio'nun hocası Maurizio Sarri'nin de Luca Torreira'yı çok istediği vurgulandı. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur da "Lucas satılık değil ama iş, iştir. Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.