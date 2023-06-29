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Haberler Galatasaray Barış Alper kaza geçirdi

Barış Alper kaza geçirdi

Barış Alper kaza geçirdi
Gİresun'un Görele ilçesinde Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bayram nedeniyle memleketi Rize'ye giderken trafik kazası geçirdi. İki otomobilin çarpıştığı kazadan Yılmaz ve diğer sürücü, yara almadan kurtuldu. Kaza öğle saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Görele Liman kavşağında meydana geldi. Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı otomobil, İbrahim Z. İdaresindeki 28 RE 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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